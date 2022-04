Passionné par le test logiciel, je m'investis sur ce sujet depuis que j’ai commencé à travailler.

Je suis maintenant amené à travailler sur des missions d’expertise et partage mes connaissances et expériences à travers mes articles.

Je suis également le créateur du groupe LinkedIn « Le métier du test » que je vous invite à rejoindre.

N'hésitez pas non plus à aller sur le blog: latavernerdutesteur.fr, blog généraliste sur le test logiciel animé par Bruno Legeard et moi même.



Ingénieur test et validation certifié ISTQB (level fondation: 14-CFTL-24700-FR et level fondation extension agile: 15-CTFL-AT-82809-06)



profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marc-hage-chahine-10464277