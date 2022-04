Je m'appelle Marc Haufricht et j'ai 46 ans .Durant mon parcours professionnel j'ai fait plusieurs métiers mais celui qui m'a le plus plu c'était acheteur. Dans le sens ou il est très varié : D'abord, analyser la concurrence puis recherche de nouveaux produits, ensuite trouver le bon fournisseur, puis négocier les bonnes conditions d'achat et enfin s'assurer de la bonne livraison des produits achetés. J'aime beaucoup le moment de la négociation. c'est un duel pacifique.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Rigueur

Autonomie

construction de gamme