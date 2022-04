Marc HEMERY

Agent général auprès de la compagnie GAN Assurances.

Clientèle de particuliers et d'entreprises.

En qualité de généraliste, nous traitons tous types d'assurances.

Mes spécialités :

assurances de personnes pour les professionnels et les entreprises (santé, prévoyance, retraite...).

Garantie des expatriés.

L'expérience est un élément clé pour une activité de services.

Mon statut me permet d'être au plus proche des clients et de proposer des offres sur mesure (ou presque).



Mes compétences :

Assurances

Prévoyance

Retraite

Santé