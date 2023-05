Armelle Hémery,



Après 25 années d'expérience dans la communication, je crée mon atelier de création en janvier 2012. J'associe mes envies à mes passions autour de la création graphique. Du graphisme en passant par l'illustration et le design jusqu'à la conception d'œuvres artistiques.

Une approche qui me différencie des infographistes, pour moi l'ordinateur est un outil parmi d'autres. Toute création, que ce soit pour la conception d'un logo, d'un packaging ou autre, est issue d'une réfléxion et d'un coup de crayon avant sa réalisation numérique.

Cependant l'outil informatique donne des possibilités de plus en plus extraordinaires dont je ne pourrais me passer.

Mon activité me permet de proposer la création de site internet originaux en collaboration avec un partenaire webmaster développeur.



Mes compétences :

Design site internet

Design graphique

Packaging

Communication

Illustration

Graphisme

Imagination

Typographie

Design produit

Campagne de communication

Concept graphique, affiche, flyer

Oeuvre artistique et plastique

Logo, identité visuelle

Art contemporain

Kakemono

Banderole, habillage vitrine

Aquarelle, pastel, acrylique, huile

Identité visuelle