Après 30 ans en ressources humaines, je suis encore plus motivé par ce métier enrichissant. En tant que DRH multiculturel et multilingue, je suis prêt pour un nouveau challenge dans une société à taille humaine où la DRH a sa place comme conseil stratégique. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé à discuter de sujets RH. Je peux être basé dans tous les pays francophones, anglophones et néerlandophones.