La vente et l'automobile telles sont mes passions! et pour que ce ne soient pas que des rêves je travaille et m'engage depuis de nombreuses années auprès des meilleures équipes commerciales pour progresser et acquérir les bonnes pratiques et pouvoir dire un jour :



"j'ai vécu mes rêves et non pas rêvé ma vie"



Mes compétences :

Automobile