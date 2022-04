Marc HENRY

DE FORMATION BTS COMPTA et GESTION ENTREPRISE, j'ai acquis depuis 20 ans de l'experience dans le domaine administratif et financier au sein d'une importante structure monegasque.J'ai egalement suivi une formation de coach professionnel à PARIS chez coach up institut dans un but personnel car tres interessé et surtout passionné par le developpement personnel .



je fais également parti d'un réseau de traders spécialisé dans le domaine des matieres 1ERES ,indices boursiers mais aussi économique et géopolitique...



j'interviens en premier lieu ici dans le cadre d'un partage des connaissances et pourquoi pas créer de nouveaux liens de partenariats...



Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer...



Mes compétences :

Gestion

Comptabilité

Contrôle de gestion

Bien être

Finance

Coaching