Marc HERBELOT

Je suis issu d'une formation professionnalisante intitulée DUT SRC (services et réseaux de communication ) et titulaire d'une licence professionnelle Communication et média.



Arrivé sur le marché du travail en 2004, en effectuant diverses missions et prestations en portage salarial et missionné en tant qu'infographiste pluri-media et webmaster.

En complément du métier d'infographiste/webmaster, je suis spécialiste de la prise de vue et le montage de visites virtuelles interactives à 360°. (sphériques et cylindriques). Un "rich media" idéal pour des projets de vitrines à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Flash

Infographie

Multimedia

Photographe

Sites vitrines

Visites virtuelles