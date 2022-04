MARC HERTZOG

Né le 04 septembre 1979 à Sarreguemines (Moselle)

174 Rue du Temple

75003 Paris France

Tel: +33680058800

E-mail : marc.hertzog79@gmail.com

Permis B

________________________________________

ETUDES ET DIPLOMES



2005-2006 Diplômé de l’école Supérieure de Commerce de Lille. Option Management Commercial.

1998-2003 Master en Sciences Sociales et Management du Sport et des Loisirs (STAPS).

Université Marc Bloch, Strasbourg.

1997-1998 Baccalauréat série Scientifique, Lycée Georges Imbert, Sarre-Union. Mention Assez Bien.

________________________________________

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2009-2011 Groupe Adidas France. Reebok

Key account executive. France, Service Commercial, Client Courir, CDI depuis Mai 2011.

• La planification à moyen terme des catégories (Analyse de l’existant, vision, rédaction des plans et mise à jour suivant l’évolution du business)

• Vente des programmes catégoriels semestriels (Présentation collection. Construction de la recommandation d’assortiment en ligne avec les objectifs, développement de l’argumentation, plan Trade marketing, initiatives logistiques…)

• Conversion du carnet de commandes (garantie des dates prévues de facturation carnet, négociation de la facturation carnet, garantie du résultat semestriel en ligne avec les objectifs). Objectif annuel : 6 millions

• Démarche de Category Management

• Planification du plan Trade Marketing, contrôle est mise en place des programmes négociés

2009-2011 Groupe Adidas France. Adidas Original

Commercial Région Paris. France, Service Commercial, CDI de Mai 2009 à Mai 2011.

• Vendre de façon Pro Active la collection de chaque saison (chaussure et textile) en offrant des solutions appropriées aux besoins des clients tout en exerçant une pression commerciale permanente. Connaissance du marché du sport, de ses acteurs, compétences produits sur nos histoires ainsi que celles des concurrents.

• Gestion, optimisation et développement d’un portefeuille de 110 clients (Jeaners, Fashion, Sneakers, Skate Shop) dans le but d’atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par la direction commerciale. Objectif global secteur : 1,4 millions d’euros à la saison.

• Reporting régulier et efficace.

2007-2009 Groupe Adidas France. Division Reebok

Commercial Région Nord Est. France, Service Commercial, CDI d’Aout 2007 à Mai 2009

• Vendre de façon Pro Active la collection de chaque saison (chaussure et textile) en offrant des solutions appropriées aux besoins des clients tout en exerçant une pression commerciale permanente. Connaissance du marché du sport, de ses acteurs, compétences produits sur nos technologies ainsi que celles des concurrents.

• Gestion, optimisation et développement d’un portefeuille de 70 clients (Chausseurs, généralistes, multi spécialistes) dans le but d’atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par la direction commerciale. Objectif global secteur : 500000 euros à la saison.

• Reporting régulier et efficace.

2006-2007 Nike France.

Commercial, Service Commercial. France, CDI de Mai 2006 à Aout 2007.

• Vendre Pro Activement les produits de la marque Nike ACG (produits outdoor) en offrant des solutions appropriées aux besoins des clients tout en exerçant une pression commerciale permanente. Connaissance du marché du sport, de ses acteurs.

• Gestion, optimisation et développement d’un portefeuille de 50 clients (Spécialistes de l’outdoor, Surf shop, généralistes, multi spécialistes) dans le but d’atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par la direction commerciale. Objectif global secteur : 800000 euros à la saison.

• Reporting régulier et efficace.

________________________________________

LANGUES ET INFORMATIQUE



Anglais Bonne maîtrise oral et écrite.

Formation en anglais à Wall Street Institute, Strasbourg.

Allemand Ecrit et oral scolaire.

Informatique Bonne connaissance de WORD, EXEL, POWER POINT, SAP, OUTILS INTERNET.



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de produit textile

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Fashion

Grands comptes

Ingénieur Commercial

Management

Management commercial

Marketing

Mode

snowboard

Sport

Sport de glisse

Surf

Textile