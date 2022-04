Marc HIARD

Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif:



Professionnellement, je suis axé sur les résultats à atteindre, soucieux de la qualité du service afin de défendre l'image de la société qui m'emploie.

De nature créative, je n'hésite pas à faire des propositions en vue de trouver des solutions, d'apporter des améliorations.

Un cadre de travail clairement défini me permet d'exercer ma fonction de manière sécurisée.

Il est important pour moi de travailler en mode collaboratif, d'avoir des contacts téléphoniques et/ou en face à face avec les usagers, les partenaires, les employeurs afin de leur apporter le service attendu.

Grâce à mes expériences en tant qu'artiste, j'ai une très grande facilité à rentrer en contact, à parler devant une large audience.



Je suis un collaborateur qui est toujours d’humeur égale, ayant de l’humour et optimiste par nature. Ayant une vision prospective de mon travail, il est indispensable d'être entièrement « transparent » envers la hiérarchie afin de partager les éléments positifs comme négatifs.

Je sais également prendre en compte la place que j'ai vis-à-vis des autres services de l'entreprise.

Je m’adapte rapidement et peux travailler dans l’urgence lorsque la situation l’impose.



Mon parcours quelque peu atypique démontre ma grande capacité d’adaptation, ma capacité à acquérir de nouvelles compétences afin de remplir au mieux les missions qui me sont confiées.





J'envisage d'exercer le métier de formateur en région Namuroise ou tout autre profession qui implique de nombreux contacts humains avec des usagers, clients.



Mes compétences :

promotion des actions, partenariats

informatique configuration

Informatique bureautique

Reporting social

Gestion de groupe

insertion socio-professionnelle

Animation

Formation