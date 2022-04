Marc HIVERNAT

- 25 ans d’expertise en stratégie, marketing, développement, communication et conduite de projets

- Aptitude à convaincre et goût pour la négociation

- Créativité, réflexion stratégique, sens de la méthode, rigueur de gestion

- Aisance relationnelle et rédactionnelle

- Univers : Culture / Environnement / Société / Education





- Membre du Club Culture & Management

- Professeur vacataire formation continue au CNAM (section Urbanisme et communication)

- Membre fondateur de Recoins Publics France



Mes compétences :

Conseil

Rédaction

Marketing

Management

Gestion de projet

Formation

Luxe

Publicité

Presse

Architecture

Gastronomie

Communication

Création

Art