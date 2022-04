Marc HOUSSAYE

Directeur de MH Communication (www.mh-communication.fr) depuis 2001, j'aime accompagner nos clients dans la conception, la réalisation et le suivi de leurs outils Internet.



MH Communication est une agence web spécialisée dans le développement de solutions sur mesure.



Nos outils et méthodes s'inscrivent dans un processus balisé de la conception à la maintenance :

- nous utilisons les frameworks CakePHP (http://cakephp.org ) et Ruby On Rails (http://rubyonrails.org ) pour assurer un environnement de travail sécure, une productivité augmentée, un outil évolutif et adaptable à tout projet ergonomique et graphique,

- nous utilisons Compass (http://compass-style.org ) et Susy (http://susy.oddbird.net ),

- tous nos projets sont versionnés (Git http://git-scm.com ),

- pour chacun de nos clients, nous mettons en place une chaîne de production complète : environnement de test, environnement pilote (si nécessaire) et environnement de production,

- nos livrables sont clairement définis,

- nous sommes en mesure d'intégrer des tests unitaires,

- nous sommes toujours disponibles pour une maintenance corrective, adaptative ou évolutive,

- notre gestion de projet peut être suivi pas à pas (Redmine).







Mes compétences :

Accompagnement

Cake PHP

Cakephp

Conseil

Développement web

Ecoute

PHP

Professionnalisme

Rails

RoR

Ruby

Ruby on rails

Technique

Web