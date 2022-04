Marc HOUTIN

Amoureux du vin et en quête d’un travail plus créatif, je quitte mon emploi dans l’industrie pétrolière en 2001 pour tenter d’accomplir mon rêve : passer de l’autre côté du verre, devenir vigneron.



Après une formation de deux ans à Toulouse, avec un passage initiatique au Château d’Yquem à Sauternes (33) durant les vendanges 2002, je reviens au doux pays d’Anjou, le diplôme d’œnologue en poche avec l’irrésistible envie de suivre les traces des grands vignerons ligériens, magiciens du botrytis et du chenin.

Je complète mon apprentissage auprès de Victor et Vincent Lebreton au Domaine de Montgilet à Juigné-sur-Loire (49) pendant l’automne et l’hiver 2003.

Je trouve alors en Anjou le vignoble tant attendu, une dizaine d’hectares plantés autour de Saint Melaine-sur-Aubance, un village de la petite et encore trop méconnue appellation Coteaux de l’Aubance qui produit des vins liquoreux à partir de raisins botrytisés.



Comme l’ensemble des raisins de ce vignoble était jusqu’alors apporté à la coopérative, il faut tout repenser, définir le potentiel de chaque parcelle et reprendre une bonne conduite du vignoble, en commençant par la reprise du travail du sol.

Pour le premier millésime, 2004, seulement 4 hectares ont été vinifiés dans un petit cellier à 30 km des vignes. Les raisins récoltés à la main, sont transportés par camion en caisses de 25 kg.



La vinification des vins rouges se fait en cuves de béton en recherchant une extraction modérée pour obtenir des vins fruités et élégants.

Un vieux pressoir vertical en bois permet de presser les raisins botrytisés destinés au vin d’appellation Coteaux de l’Aubance.



Les premières vendanges se sont déroulées en famille et avec les amis venus de toute la France, tous les week-ends du 18 septembre au 6 novembre 2004.

L ’Anjou blanc et le Coteaux de l’Aubance ont bénéficié d’un élevage de plus de 10 mois en barriques.

En avril dernier, le chai est déplacé à Mûrs-Erigné dans un bâtiment plus grand et plus proche des vignes. La Grange aux belles est née.

Les premiers vins ont été embouteillés le 27 juin 2005.



L’aventure est en marche. A suivre…



