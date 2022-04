Marc HUTTER

LST Ropeway Systems conçoit et réalise des installations de transport par câble et des tapis pour le transport de personnes. Ces équipements sont destinés aux stations de sports d'hiver (tapis skieurs, tapis d'embarquement, téléskis, télésièges, télécabines) et au transport urbain.

LST Ropeway Systems SAS est en charge de la conception, de la commercialisation et du suivi des opérations de construction et de mise en service de ces équipements dans le monde entier, par le biais d'un réseau de distributeurs et d'agents présents dans 42 pays, et de commerciaux de terrain.

Les équipements sont fabriqués en France et en Allemagne.

LST Ropeway Systems fait partie du Groupe MND basé à Sainte Hélène du Lac en Savoie.



