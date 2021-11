Marc KORALT

Je suis Mark Koralt, développeur de l'agence Web Maniac, nous sommes composés d'expert SEO, Webmarketer, community manager.



Nos objectifs pour chaque entreprises: Développer la visibilité de celle-ci grâce au SEO et réseaux sociaux.



- Production de contenus : rédaction, photos, vidéos, visuels

- Diffusion cross-canal : site, social media, newsletter, e-mailing, etc.

- Gestion du site web : mise à jour des contenus / SEO





Voici ce que l'on fera si vous nous choisissez:



- Accompagnement dans votre présence sur les réseaux sociaux, création de contenu, stratégie sociale. On vous propose dexternaliser lanimation de vos réseaux sociaux de la reflexion stratégique à la gestion publicitaire en passant par lensemble des solutions existantes.



Mes compétences :

Assistant web marketing

Rédacteur web

Marketing

Réseaux sociaux

Website

HTML

Microsoft Excel

Microsoft Word

Community manager

WordPress

Shopify