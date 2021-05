Marc LABADIE

2015 à ce jour: Executive manager Damane Cash

Création, animation, développement d'un réseau d'agences spécialisées dans le transfert d'argent, les opérations de change manuel...



2006 – 2015 : Directeur agence immobilière Agadir

- Création et développement de l’agence

- Recrutement, gestion et animation de 3 négociateurs

- Recherche et négociation de mandat, estimation, commercialisation, visites,

Négociation commerciale, engagement des parties, suivi des dossiers

- Développement de partenariats



2004 – 2006 : Directeur adjoint d’une agence de 20 collaborateurs au Crédit Agricole des Savoie

- Assurer l’organisation optimale du travail

- Répartir les activités et les objectifs contribuant à la production commerciale en assurant un

suivi régulier

- Assurer un monitorat en matière d’utilisation d’outils commerciaux, de procédures et de

techniques de vente

- Assurer la promotion et la vente des produits et services adaptés à la clientèle dans le

cadre d’une approche globale : placements, crédits, services para-bancaires, assurances,

en évaluant les risques

- Contrôler l’application des règles et procédures liés à l’activité, au fonctionnement et à la

sécurité de l’agence

- Participer à la gestion des ressources humaines de l’agence



2001 – 2004 : Directeur d’un bureau de 8 collaborateurs au Crédit Agricole des Savoie

- Missions et activités identiques à celles décrites ci-dessus



1998 – 2001 : Analyste des performances commerciales et de la productivité du réseau et de la

banque à accès multiples au Crédit Agricole des Savoie

- Mener les études préalables destinées à déterminer les niveaux d’analyse et de suivi des performances commerciales et de productivité

- Réaliser les analyses

- Définir les actions à mener pour optimiser les performances et la productivité

- Réaliser les contrôles de cohérence et de fiabilité

- Participer à l’élaboration du plan d’action commercial annuel : diagnostic, et proposition

d’objectifs commerciaux du réseau auprès de la Direction Commerciale



1992 – 1997 : Conseiller de clientèle particulier au Crédit Agricole des Savoie

- Analyser, développer et entretenir un portefeuille de 300 clients

- Activités significatives : prospection, vente de produits de collecte, services, crédits, maîtrise

des risques, conseil et formation de mes collègues



1989 – 1992 : Chargé de service clientèle au Crédit Agricole des Savoie

- Proposer et vendre une gamme de produits d’épargne, crédits et services permettant de

répondre aux besoins courants des clients particuliers



Mes compétences :

Crédit immobilier

Immobilier

Maroc

Vendre

Vente