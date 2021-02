Marc LALVÉE

Ingénieur de formation, titulaire d'une maîtrise en Information et Documentation, après avoir enseigné en milieu spécialisé, je m'oriente vers le management en bibliothèques.

Parallèlement à l'essor de la Science ouverte, j'ai pu constater l'intérêt majeur du numérique pour des "publics empêchés" comme les non-voyants (accessibilité numérique) ou les sourds. Ayant du goût pour les fonds patrimoniaux, je souhaiterais en particulier m'investir dans la valorisation des fonds anciens, manuscrits, incunables, presse ancienne, livres rares et précieux, etc., notamment en BM classées, en BU ou dans un grand établissement (BnF, etc.), par leurs bibliothèques numériques.

Intérêt pour la valorisation du patrimoine et la médiation (culturelle, scientifique, numérique).



Mes compétences :

Logiciels documentaires

Médiation culturelle

Enseignement

Recherche documentaire

Traduction anglais français

Bibliothéconomie

Thesaurus