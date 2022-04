Gilles MEUNIER

20 ans d'expérience dont 15 dans le secteur des Télécoms, domaines système d’information et transformation de l'entreprise.



Après 9 ans en sociétés de conseil, j'ai rejoint Bouygues Telecom en 2008 à la Direction de l'Administration et Gouvernance des Données ; j'ai ensuite rejoint la Maîtrise d'Ouvrage chargée de la gouvernance du décisionnel de l'entreprise.

Mon expérience ainsi acquise (société de conseil en urbanisation des SI, donnée et décisionnel) m'a permis d'occuper dernièrement le poste de chef de projet à la Direction des Projets de Transformation.



Compétences :

- Cartographie fonctionnelle : process, échanges données, conception générale ;

- Définition de la cible pour le SI urbanisé ;

- Cadrage de projet : impact sur l’organisation, sur le SI et alignement avec la stratégie ;

- Pilotage : mise en place des arbitrages et définition des enjeux ;

- Expression de besoin, conduite de projet, recette métier ;

- Management transverse.



Certifié TOGAF 9.1 (17 avril 2015)



EAI

Gouvernance

Gouvernance des SI

Système d'Information

Telecom

Urbanisation

Urbanisation des SI

Enterprise Application Integration

LEC

Budgets

Teradata

RobCAD

Customer Relationship Management

CATIA