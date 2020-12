10 ans d'expérience dans le développement de solutions informatiques, 5 ans sur plateforme mobile, je recherche un poste me permettant de mettre à profit mon expérience.



Mes compétences :

JAVA

Android

XML/XSLT

Vbscript

ObjectiveC

IOS

JavaScript

Assembleur

JSP

Microsoft Windows

PHP

C#

SOAP

REST

JSON

Linux

Mac OS X

C / C++