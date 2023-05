Marc LENEZ

Direction de projet SIRH MOA

Apporteur d’affaire et négociations commerciales

PMO du projet (organisationnel et budgétaire)

Aide au choix de solutions

Analyse préalable et comparative

Audit RH et rédaction de livre blanc

Organisation des processus RH

Conduite de projet d’externalisation (outsourcing, BPO)

Transverses : Formation / Fusion-acquisition d’entreprise (volet social)

Refonte opérationnelle de SI paie, administration du personnel, RH

Organisation des processus RH et Paie

Mise en place de CSP paie

Coordination MOA/MOE

Analyse et suivi budgétaire

Expertise métier : Paie/GAP/Relations Sociale/Contrôle de Gestion/GPEC

Statistiques sociales

Schéma directeur

Formateur Paie et Administration du personnel

Expertise des processus RH et Paie en établissements Publics et Privés



Compétences informatiques

SIRH : HRa Suite 7.1 & V3 / SAP HCM ECC6 (PA, PY, OM, TNM) / ZADIG HYPERVISION / GXP Link

GTA : E-TEMPTATION / GESTOR EASY / AGILE TIME / OCTIME

APPLICATIONS PAIE : SAGE LIGNE 500 / PEGASE / PRISME V7

INFOCENTRE : BI / IMPROMPTU





Depuis juillet 2009, en qualité de Responsable central des RH et Directeur des projets RH, j’accompagne dans sa croissance un Groupe coopératif agro-industriel, 2e opérateur sucrier français et 5e opérateur européen. Ses performances sont dues aux 2200 salariés et ses 9700 coopérateurs que compte le Groupe.



Mes missions sont multiples, les principales sont de manager une équipe centrale RH, afin d’accompagner nos clients internes (12 usines) dans la réalisation de leurs missions RH au quotidien :



- Définition des procédures RH et modes opératoires

- Livre blanc de paie

- Statistiques sociales

- Enquête de satisfaction Groupe (baromètre social)

- Optimisation des processus

- Coordination des processus Paie et GAP

- Organiser et animer des sessions de formation et/ou journée de travail sur des thématiques RH (paie, temps de travail, gestion des CDD…)

- Budget RH Groupe





Par ailleurs, j assure la direction de l ensemble des projets RH Groupe :

- Implémentation du SIRH (SAP HCM) et management de la TMA

- Intégration sociale et technique de 5 nouveaux établissements

- Coordination de la GTA et le SIRH

- Mise en œuvre de la DSN

- Projet de mise en œuvre d’un module de GPEC

- …



Enfin, j’ai pour responsabilité le management RH d’un établissement, à ce titre, mais missions sont :



- De décliner localement les accords centraux d’entreprise (temps de travail, harmo paie, prévoyance lourde-mutuelle, NAO, contrat de génération, polyvalence…)

- De manager les relations sociales de l’établissement (CE, DP, CHSCT)

- La prévention et la gestion des conflits

- Le suivi des dossiers disciplinaires

- La gestion de la GPEC de l'établissement

- La préparation et le suivi du plan de formation de l’établissement

- L'organisation de la campagne des entretiens annuels et des augmentations individuelles

- La gestion des recrutements

- La mobilité

- De participer au projet de déménagement de l'établissement (CHSCT, CE, réunion d'information...) …





