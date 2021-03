Marc LEPETIT

Pilotage et coordination de déploiement de réseau FTTH.

Pilotage d'installation d'équipement actif NOKIA (routeur, multiplexeur) de NRO.

Planification, exécution et clôture de Projet de déploiement de Réseau Télécom Data et Voix.

Production de solutions télécom Business VPN.

Déploiement de fibre optique THD pour les entreprises, pré-études de faisabilités, coûts et délais pour OBS.

Déploiement de DSLAM ALCATEL-LUCENT, HUAWEI et ECI, Bretagne et Normandie.

Réaménagement des réseaux DSLAM GE et ATM.

Planification et pilotage de travaux programmés de réorganisation DSLAM maître/esclave.

Supervision des réseaux IP Orange France.



Compétences techniques majeures:

Coordination opérationnelle de Chargé d'affaire FTTH

Installations équipements actifs NOKIA (routeur, multiplexeur) de NRO

Accès réseaux Data BVPN Small et Corporate

Offres réseaux Voix BTIP, IPBX, PABX, PBXBOX, FAXBOX

Trunk SIP, H323

Ligne analogique, Numéris

Switch Cisco, Alcatel

Fibre Optique THD pour les entreprises

Offres réseaux entreprises sécurisées RS1, RS2, RS3

Routeurs et switchs du Backbone

BAS, NV, LNS, Juniper, Redback, Cisco

Mediagateway, SBC, Streamer

Liens de transmissions régionaux et nationaux

SAV des offres entreprises

Routeur/Modem Sagem, Cisco, One Access, Bintec

DSLAM GE et ATM Huawei, Alcatel-Lucent, ECI

Câble optique, Bandeau optique, Réglettes

Classe 4, Répartiteur

Serveur Windows, Prologue, OS2 Warp, Debian Use It

Linux for mastering, Image disk Landesk, RIS

Active Directory



- Réseaux BVPN (Corporate, Small) et BTIP (IPBX, PABX, PBXBOX, Alcatel, Astra, Mitel, Avaya)

- Routeur, switch Nokia(7750, 7250, 7210), Cisco(6500, 76xx, 2960), Juniper(T640, T1600, MX960, M10i), Nortel

- BAS, NV, LNS Juniper(ERX 14xx), Redback(SE800, SE1200), Cisco(7200, 76xx)

- Mediagateway AudioCodes(M8K), SBC Acme(4250,4500,9200), Streamer Cisco CDScde220

- Liens de Transmissions 100Gb, 10Gb, 1Gb, WDM, FIB, C2O, VV, lag, ae, Po, BE, VLAN

- SAV des offres entreprises TV, VoiP T3G-SIP