Marc LEPLEUX

J’ai travaillé 12 années comme technicien de maintenance dans une entreprise fabriquant des Equipements de Protection Individuelle. Ces 3 dernières années, après une formation professionnelle, je me suis vu confier le poste d’animateur HSE.



Pendant cette dernière période, j’ai eu la charge d’intégrer la politique de la sécurité, de l’hygiène et de l’environnement dans l’entreprise.

Cette mission m’a permis de réaliser et de mettre à jour le document unique, de suivre les registres de sécurité, les habilitations obligatoires, les visites médicales du travail.





Mes compétences :

Outlook

Bureautique [ Word - Excel]

Logiciel CodeSoft

Maintenance PC

Microsoft PowerPoint

PAO