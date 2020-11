Marc MOUTOUSSAMY

Conservateur territorial, directeur de médiathèque depuis trois ans, j’ai commencé ma carrière en bibliothèque il y a douze ans. J’ai effectué mon parcours dans la fonction publique territoriale après des études en classe préparatoire littéraire, puis à l’université, jusqu’à l’obtention de ma maîtrise de philosophie à la Sorbonne.



Mon expérience acquise en bibliothèque de quartier, en bibliothèque centrale jeunesse, en secteur adulte et en médiathèque m’a permis de travailler pour des publics de tous âges en collaboration avec différents acteurs de la vie territoriale (services municipaux, écoles, collèges, lycées, crèches, PMI, centres de loisirs, EHPAD, associations).



J’ai ainsi acquis une connaissance étendue de la production éditoriale et multimédia tout en m'impliquant dans l’ensemble des activités des médiathèques : service au public, suivi de collections, action culturelle, accueil d’auteur, ateliers philo, accueil de groupes, action hors les murs.



Mes différentes responsabilités (comme responsable de secteur, directeur adjoint de médiathèque, puis directeur) m’ont permis de capitaliser cette expérience au profit du management d’équipe et de la réflexion stratégique.



J’associe étroitement ma formation philosophique à mon expérience professionnelle. En effet, comme en philosophie, la réflexion me semble être une dimension fondamentale en bibliothèque : réflexion des oeuvres entre elles par leur mise en présence, réflexion sur soi par la confrontation aux références, réflexion sur le monde par la mise en relation des pratiques culturelles et des publics dans un même espace. Je suis profondément attaché à cette dimension de lien offerte par les bibliothèques que je considère comme une ressource fondamentale pour notre société.