Marie GARCIA

J'ai eu la chance d'intégrer des grands groupes comme des petites structures, dans le privé comme dans le public, du travail en solo et du travail d'équipe. J'ai travailler dans la communication, dans l'événementiel, les relations presse, dans le marketing, mais aussi la gestion et l'assistanat de Direction. Toutes mes expériences professionnelles m'ont appris quelque chose, m'ont permis de développer des savoir-être et des savoir-faire. Je suis fière de mon parcours, et je l'enrichit à chaque expérience.

Un seul fil conducteur : la passion, la créativité, la volonté de toujours faire mieux, d'être toujours plus efficace.



Mes compétences :

Responsable communication

Créativité

Chargée de communication

Communication évènementielle

Relations publiques

Relations presse

Mécénat

Rigueur

Organisation d'évènements

Management

Stratégie de communication

Communication interne

Communication externe