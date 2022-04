C'est avec l'événementiel que j'ai touché au monde de la communication. Je suis entrée par la petite porte, j'ai appris sur le terrain. Quelques années plus tard, je peux aussi m'appuyer sur une formation pour exercer mon métier. Je garde quand même ce côté intuitif. C'est indispensable pour ne pas tomber dans des réponses banalisées et inefficaces.



D'expériences en expériences j'ai étoffé mon parcours : communication web, externe, interne, audit. J'apprécie particulièrement la gestion de projet, qui permet d'aborder autant la conception d'une stratégie que sa réalisation concrète. J'aime le côté humain qu'il y a dans ce métier. Pour travailler, il faut savoir écouter et entendre ce qu'on dit, et ce qu'on ne dit pas, pour proposer des solutions adaptées.



À bientôt,

Jennifer Fieutelot



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Mac

Gestion de projet

Communication évènementielle

Photoshop

Communication interne

Pack office

Communication externe

Anglais

Indesign CS5

PC

Audit

PAO