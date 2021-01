Marc NOTHEISEN

Directeur industriel, Marc a managé des développements techniques de pointe et mené des évolutions d'organisations dans l'industrie au service de clients actifs dans les secteurs de l’aéronautique, de l'automobile, du bâtiment et des métiers de l'aluminium.



Guidé par la volonté de création de valeur, il conduit ces changements dans un environnement en continuelle mutation et s'appuie sur le développement de méthodologies évoluant de la Qualité Totale au Lean Management et Six Sigma.



Parfaitement trilingue Allemand, Anglais et Français, Marc développe cette vie consacrée à des défis industriels et anime des équipes pluridisciplinaires intégrant différentes cultures.



C'est avec son naturel curieux, sa créativité doublée d'un fort pragmatisme, sa passion pour le développement des hommes et par l'optimisation des process que Marc développe de nouveaux challenges autour desquels il aime fédérer les équipes pour une réelle création de valeurs.



Mes compétences :

Amélioration continue

P&L management

Excellence industrielle

Multiculturel et international

Extrusion

Directeur industriel

Directeur de projet

Négociation contrats

Industrie

Négociations sociales avec les IRP

QHSE ISO 9001 & 14001 OHSAS 18001