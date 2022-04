Emmanuel MAWET

Après douze années passées au développement Clinique dans l'industrie pharmaceutique et après un passage à l'interface métier/Informatique, j'occupe dorénavant un Poste de Chef de Projets Informatiques dans le domaine du développement Clinique chez IPSEN.



En plus de cette activité professionnelle, l'idée est venue avec un certain nombre de collègues de créer une association pour se retrouver autour d'activités Sociales, Culturelles et sportives. Son lancement officiel est prévu pour ce mois-ci (fin du mois, mais une ébauche de site internet existe déjà (il y a encore du travail...) :Array



Mes compétences :

Recherche clinique Affaires Réglementaires Da

Informatique

Management de projet

Intercultural management

Data Warehouse

Japon

SAS

Base de Données

Formation

Lean six sigma