Marc-Olivier DUPRÉ

J'ai longtemps travaillé dans le milieu du 2 roues mais le secteur du 2 roues étant saturé, j'ai fais une formation soudeur ( TIG / MAG ) afin de m'ouvrir de nouveaux horizons ou un complément sur mon secteur.je sors de ma formation avec 2 qualifications ( MAG + TIG).



Désormais, la soudure est mon axe principal de motivation.



J'ai aussi depuis le 1er octobre 2016, ouvert ma petite structure en micro-entreprise pour de la réalisation et création de pièces ou mobilier sur commande pour les particuliers et de la prestation de service en soudure principalement pour des entreprises !



facebook : CSB - Création Soudure et Bois



Mes compétences :

Autonomie

Gestion

Dynamique

Polyvalent