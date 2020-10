Professionnel de la gestion de projet Web, R&D et SIG (Systèmes d'Information Géographique), je peux également mettre en place la stratégie marketing et le support utilisateur liés à la commercialisation d'une application logicielle.



Ma différence : une vision pluridisciplinaire (technique, commercial, marketing, utilisateur) permettant une approche plus globale d'un projet.



N'hésitez pas à me contacter pour me proposer un projet de collaboration ou pour échanger sur un point de mon profil qui aurait retenu votre attention.



Marc PENA

Mon CV : www.doyoubuzz.com/marc-pena



Mes compétences :

Webmaster

Python

Arcgis

Javascript

Programmation

Cms

Css3

Web

Wordpress

Visual Basic

C, C++

Redmine

Joomla

Visual Source Safe

Sencha ExtJS

Node.js

Git