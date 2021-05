Marc POUPART

Ancien directeur d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation (Ministère de la justice), ancien cadre d'une association tutélaire et d'une fédération d'éducation populaire, je me consacre aujourd'hui à différentes activités bénévoles ( Ligue de l'enseignement, Crédit Mutuel, CIGALES...) .

Je me suis intéressè également pendant 5 ans à l'évaluation dans les secteurs médicosocial et socioéducatif au sein du Groupe d'évaluation de la pratique sociale (GEPS - SARL) .



Mes compétences :

Criminologie

Travail social

Education populaire

Banque mutualiste

Capital risque (Cigales)