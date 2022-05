A la retraite depuis Octobre 2020 , Je souhaite reprendre une activité professionnelle a temps partiel ou autre , dans le domaine de la logistique

Possédant une expérience significative en tant que manager ( voir parcours ci-dessous ) je peux mettre mes compétences au service de votre entreprise comme conseillé ou étude de marché



Ayant le sens des responsabilités, dynamique, organisé, et particulièrement motivé pour relever un nouveau challenge, je me donne tous les moyens pour atteindre mes objectifs et réaliser dans le même temps ceux de l'entreprise.



Mes compétences :

Organisé

Rigoureux