Marc SCHERB

Je suis expert en ingénierie d'études de marché, spécialisé dans la conception et le pilotage d'études consommateurs qualitatives et quantitatives pour les entreprises des secteurs du tourisme et des transports.



Mon métier, c'est de délivrer des insights consommateurs aux décideurs Marketing.



Mes domaines d'expertise :

- traduire les enjeux Marketing en problématiques études,

- concevoir tous types d’études quantitatives et qualitatives (études U&A, profiling, baromètres notoriété et image, segmentation de marché, tests de concepts, tests de prix, trade-off, baromètres de satisfaction, etc.)

- identifier les insights consommateurs segmentants,

- délivrer des recommandations opérationnelles aux décideurs Marketing,

- accompagner les utilisateurs dans l'appropriation des résultats des études et la mise en place de plans d'action,

- manager une équipe de chargés d'études

- mettre en place des communautés online, des panels propriétaires



J'ai une double expérience institut (Sofres, NFO-Infratest et Ipsos) et annonceur (Louis Vuitton Malletier et Accor).



Mon expérience est multisectorielle : elle s'est construite dans les services (hôtellerie, tourisme, banque-assurance, télécoms), le luxe et les biens durables (automobile, B2B).



Je parle couramment anglais et allemand.



Je suis doté d'un esprit analytique et intuitif, je suis créatif et passionné.



Mes compétences :

Études de marché

Insights

Quali

Quanti

Segmentation clients

Satisfaction clients

Luxe

Hôtellerie

Digital

Expérience client

Transport

Tourisme