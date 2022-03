Marc-Sylvain ROLLET

Bonjour,



Du grec "aitia", cause, et "pathos", souffrance, l'Étiopathie s'attache à rechercher la véritable origine d'un mal pour l'éliminer par une technique de soins qui, au delà des symptômes, s'attaque directement aux causes pour les faire disparaître.



Que ce soit sur les plans historique, théorique, technique, l'Étiopathie diffère de toutes les autres méthodes de traitement. Elle est la seule à pratiquer aujourd'hui une approche systémique du corps humain, et à considérer le fonctionnement des organes et des appareils dans leurs différentes interactions. Il en découle sa façon tout à fait particulière d'analyser les causes des phénomènes pathologiques, et de conduire ses interventions de chirurgie non-instrumentale pour en venir à bout.



Les traitements étiopathiques sont applicables à la plupart des pathologies qu'on rencontre au quotidien. Leurs limites d'intervention sont simplement celles de la nature : les lésions définitives, les indications chirurgicales formelles et les invasions microbiennes graves ne sont pas de son ressort. Dans les autres cas, qui sont l'essentiel de la pathologie humaine, l'Étiopathie traite les affections en raisonnant de manière très rigoureuse et logique, en identifiant les phénomènes négatifs produits par une lésion causale, et en mettant en œuvre un traitement non-instrumental pour les modifier positivement.



L’Étiopathie s'adresse à chacun d'entre nous ! Du nourrisson au senior, de la femme enceinte au sportif.