Marc THOMAS

Je suis cadreur-cameraman et dirige également la lumière dans ma prise de vue. Depuis plusieurs années je tourne principalement des documentaires, des reportages et magazines ainsi que du multicam en direct.



EQUIPEMENT



Canon 5D Mark II + Accessoires

Canon EF USM 16 - 35 mm f / 2. 8 série L II - Objectif zoom

Canon EF USM 24 - 70 mm f / 2. 8 série L - Objectif zoom

Canon EF IS II USM 70 - 200 mm f / 2. 8 série L - Objectif zoom



Mes compétences :

Opérateur de prise de vue

Directeur de la photographie

Cameraman

Cavalier galop7

Ski alpin