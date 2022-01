Marc TINTILLIER

J'ai fondé MOSTEO pour améliorer la performance des Entreprises et Organisations avec un objectif mesurable et avoué d’efficience économique.

Vous êtes en perte de performance économique, turn-over, changement de gouvernance (rachat, cession, succession) ?

COMMENT ?

En ajustant le comportement des membres de l'équipe de Direction et du reste de l’organisation

POURQUOI ?

Le manque de performance est rarement lié à un manque de QI ou QE mais à des tensions interpersonnelles et un faible esprit d'équipe.

Start-Up, PME, ETI, Associations, votre fonctionnement repose sur la qualité de vos relations humaines et le partage du Sens donné au projet commun



QUAND ?

Aujourd'hui, tout de suite. Support à l'Équipe de Direction pour construire ou partager une Vision, des Ambitions, des choix Stratégiques.

Liant mon statut de Coach Certifié à mes compétences Projet & Commerce, j’offre de travailler ensemble sur les axes de progrès et de performance de votre organisation.



Besoin d'un support pour relancer, optimiser votre activité ou démarrer sur de nouveaux marchés ?

tel 06 83 47 85 21

marc@mosteo.fr



Mes bases:

24 ans d'expérience professionnelle dans différentes missions,



J'ai managé des équipes pour des projets complexes, multiculturels et internationaux. J'ai aussi pu vivre de nombreuses expériences de relations clients / fournisseurs, dans différentes technologies et niveaux d'intégration.

Gain de business, maitrise et optimisation de la performance économique, pérennisation des affaires sont mes challenges favoris.



Ma maitrise des langues (Anglais et Allemand) est un atout précieux dans la qualité et le niveau de mes communications.

Curieux, je cherche à découvrir d'autres secteurs industriels en apportant mon enthousiasme, mes connaissances et compétences dans des choix stratégiques et le pilotage d'une démarche de progrès et de croissance.



Direction Commerciale, Business Development / Management d'équipes / Direction de Projets / Relations clients / Négociations commerciales / Synthèse / Initiatives / Autonomie



Technologies: Injections plastiques, transformation des composites.

Compétences en composants électriques, extrusion/formage aluminium et emboutissage acier (à chaud).



Mes compétences :

Négociations

Relations Clients

Management

Commercial

Chef de projet

Automobile

Relations internationales

Emboutissage metal

Plasturgie

Stratégie commerciale

Grand Comptes

Key customer manager

Microsoft Office

Microsoft Project

Gestion d'équipe

Pilotage de la performance

Développement produit

Français, Anglais, Allemand / Management / Direct