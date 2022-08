Marcel Cyrille LAMENU

Ingénieur diplômé de TELECOM NANCY ( Ex ESIAL - École Supérieure d'Informatique et d'Applications de Lorraine) de l'université de Lorraine, je suis actuellement en poste en tant que consultant décisionnel pour une société de service parisienne spécialisée dans la supervision et l’hyper vision.



J'ai occupé pendant plus de deux années le poste de consultant décisionnel junior et j'ai travaillé sur les technologies Micorsoft BI, Myreport et BiBoard.



Sous la responsabilité d'un chef de projet et avec quelques consultants, nous montons l'entité BI SOMONE. Notre job est de mettre à disposition des tableaux de bord avec des outils open source, particulièrement la suite Pentaho BI et BIRT, chez des clients grands comptes qui nous font confiance.



Mes compétences :

SSIS

BI

JAVA / J2EE

Pentaho

Report One

SSAS & SSRS

Sql server 2008

Visual Studio 2008

SQL

Eclipse / NetBeans / Aptana

SAP R/3

Talend Open Studio

SSRS

BiBOARD

Gestion de projet

Java

Business Objects

Business Intelligence