Marcel HUET

Ingénieur électronicien dans une grande firme de télécommunications dans la R et D,

Consultant au sein de la filière agro-alimentaire,

Responsable du développement des Pme-Pmi à la CCI de l'Oise et à la CCI de Paris pendant 25 ans.

Désir de faire partager mes expériences et mon carnet d'adresses à toute PME-PMI dans toutes ses problématiques (création, développement France ou Export, aides publiques, cession-transmission,...)

Suis président d'une association qui soutient une entreprise d'insertion dans l'imprimerie



Mes compétences :

Aides publiques

Consultant

Développement

PME

PMI

Stratégie

Stratégie de developpement

Conseil