Marcel LEURGORRY

Cospirit et Médiatrack : enquête et contrôle terrain d’efficacité des medias.



Analyste en recherches criminelles et directeur d'enquête au sein de la Gendarmerie Nationale : analyse, synthèse et schématisation de données d'enquête complexes; direction d'enquête sur les actions de lutte contre la délinquance, le crime organisé et l'économie souterraine.



Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage; transport de fonds; protection physique des personnes; sûreté aéroportuaire.







Mes compétences :

Analyse

Relationnel

Adaptabilité