Marcel MESSERSCHMIDT

Néerlandais, résidant et travaillant en France depuis 1989. Après 3 expériences professionnelles je travaille depuis 2006 pour le groupe Felix Solis Avantis. Je m'occupe de la direction et gestion de la filiale française du groupe espagnol Bodegas Felix Solis (www.felixsolisavantis.com), environ 220 million € de ca, 6ème producteur de vin au monde. Importation des vins du groupe, référencement, négociation et suivi des centrales d'achat GD, HD et Trad/CHR au niveau national. Définition de la politique commerciale, marketing et communication pour la filiale. Mise en place d'un réseau d'agents GD et Trad. Suivi des formalités douanières et administratives.

La filiale française du groupe est basée au nord Bordeaux(33)et a depuis le premier octobre son propre entrepôt et bureau ou nous avons tous nos vins en stock. Nous commercialisons des vins d’appellations espagnoles de Ribera del Duero, Rioja, Toro, Rueda, Valdepeñas et La Mancha, mais également des vins de pays, des vdt et de la sangria. Pour le marché français tous vins sont tous livrés avec capsule CRD grace à l'obtention d'une autorisation de mise sous crd à l'étranger.

A partir du premier janvier 2012 la filiale en France sera également en charge des marchés de la Belgique et du Luxembourg.



Mes compétences :

autonome

CHR

Commercial

Distribution

Export

Grande distribution

Management

Marketing

Néerlandais

Vente

Vin