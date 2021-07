Marcel MICHELSON

Les mois qui viennent vont être très importants pour votre entreprise parce que tout peut bousculer. Vous auriez besoin de conseil en communication stratégique, je peux vous aider.





• Veille

• Analyse

• Préparation

• Positionnement

• Présentation







Le phénomène de « Black Swan » ne frappe que si on n’est pas ouvert aux idées et analyses externes. Une crise fait moins de mal quand il y a une stratégie en place. Il y a moins de risque de perdre sa réputation sur les réseaux sociaux et parmi ses clients et investisseurs quand on est honnête et transparente. Il ne faut pas courir derrière des évènements ou des rumeurs, mais rester maitre de ses annonces et son message.





Fort de mon expérience de journaliste financier international, manager éditorial et consultant pour des investisseurs institutionnels, je pourrais ajouter de valeur à vos équipes et proposer des solutions et services concrets, sans vous vendre toujours plus de spécialismes d’un grand cabinet. Même si vous avez déjà un conseil externe, je pourrais appliquer une couche de modernité et nouveauté sur la base de votre message actuel.





Indépendant, objectif, confiant, confidentiel et fiable. Trilingue Anglais, Français, Néerlandais et avec une bonne connaissance de l’Allemand.. Disponible pour quelques clients avisés. Vous pourriez en être.



Visitez mon site web https://www.M2Media.fr



Mes compétences :

Manager

International

management

Strategy Development

communication

financial markets

Equities

Due Diligence

Commodities

Change Management