Marcel MOREAUX

Je suis professionnel du Bâtiment, je me suis spécialisé dans la maîtrise d'oeuvre des polluants du bâtiment, Amiante, Plomb, site et sol pollués.

J'interviens en qualité de Consultant au sein des entreprises, aide au montant des dossiers, relations avec les autorités, calcul de bilans aérauliques, application de la réglementation, mise ne place des procédures en matière de sécurité, de prévention, de santé au travail.

Je suis dans bâtiment depuis plus de 40 années, j'ai acquis une bonne expérience que je souhaite partager.

Je maîtrise correctement les outils informatiques.

Je suis à l'écoute de toutes personnes qui souhaite travailler avec moi.Je suis disponible dans toutes la France.



Mes compétences :

Très impliqué dans la problématique Amiante