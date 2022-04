Marcel MOREAU

Compétences Professionnelles :

1 - Organisation des recettes, Assistance à la maîtrise d'ouvrage, dans le domaine Assurances

Recueil des cas de tests et classements en fonctions opérationnelles

Organisation des environnements de tests

Coordination des travaux des équipes MOA et MOE pour l'exécution des tests

Cartographie des flux

Suivi des anomalies



2 - Accompagnement à la conduite du changement

Immersion dans les spécifications d'une application d'assurances vie collectives

Apprentissage fonctionnel

Préparation et animation des formations

Tutorat de la nouvelle équipe d'intervention



3 - Management d’équipe et de projets (Forfait, TMA)

Management de 15 à 25 personnes

Planification, priorisation des urgences, gestion des risques

Reporting - comités opérationnels et de pilotage

Encadrement - suivis de mission et de carrière





Compétences Métiers : Assurances

Epargne, Retraite, Assurances Vie Collectives

IARD (Auto, MRH, Santé)

Recouvrement

Sinistres Santé (AT, IJ)

Flux Externes (EDI)

Spécificités VITALE, SEPA SDD





Mes compétences :

Assurance

Conduite du changement

Informatique

Gestion de projet