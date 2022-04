Bonjour moi c'est Erwan Moreau, j'évolue dans le milieu du loisirs au sein de la patinoire du Petit Port, à nantes, où j'occupe un poste d'agent d'accueil. J'apprécie le contact avec la clientèle, je suis également un grand fan de musique, ce qui correspond parfaitement au rôle d'animateur que j'occupe occasionnellement au sein de mon entreprise. J'aime également le sport en règle général, plus particulièrement la Basktball et le Football, bien que tous les sports me plaisent. Bon surf sur le site!