Marcel MOUDIKI

Après 13 années dans les opérations de banque dans plusieurs domaines:opérations d'agence,opérations de commerce international, Swift, gestionnaire de compte clientèle de particuliers, formation des agents sur les opérations de banque et Swift, les opérations de crédit (lending - borrowing), cash management etc...



J'aimerais avouer que j'adore le contact en tant que gestionnaire de compte plusieurs années, chef d'agence au guichet unique des opérations économiques et du commerce international au port de Douala, j'avais trouvé beaucoup d'épanouissement à résoudre les problèmes de mes partenaires au travail (ma hiérarchie, mes collaborateurs, mon employeur) et en particulier la satisfaction de mes clients partout j'ai servi chez le 1er employeur.



Ensuite le second qui est AES-SONEL devenue ENEO CAMEROUN (Énergie Nouvelle du Cameroun jusqu'à ce jour consiste à justifier comptablement les flux de Trésorerie de l'entreprise par le daily cash - flow management, les rencontres et réunions de négociation avec les banquiers de l'entreprise, l'analyse des comptes 52x et 53x,... l'analyse des comptes de virement interne 58x, la justification des comptes caisse 57x, le Reporting Financier des régions et le siège social, et enfin le reporting mensuel des activités de Trésorerie à la maison-mère hier AES Corp Arlington, aujourd'hui ACTIS à Londres. L'opportunité que vous me donneriez de vous rencontrer vous permettra d'en savoir davantage sur mon expertise dans le domaine des Finances et de la Banque.



Depuis le 1er Avril 2015, je suis devenu Cher de Département Rapprochements bancaires & Analyse des Comptes. En plus des opérations de banque, je suis en charge de tout paiement des prestations en dehors de la chaîne des Fournisseurs agréés d'Eneo, toutes les demandes de décaissement et ordre de virement, l'après - paie c'est à dire le paiement de tous les organismes sociaux et publics tels que la Cnps, le Fisc, la Crtv, le Crédit Foncier etc...J'ai aussi la charge de l'analyse des comptes de la Comptabilité générale particulièrement des comptes d'attente, de produits et des charges, je supervise aussi les opérations comptables et financières de la mutuelle de employés d'Eneo, les saisies attribution et les cantonnements etc.



Merci d'avance



Mes compétences :

Opérations de Banque et de Trésorerie

Gestion financière et comptable

Recouvrement

Commerce international

Bank Reconciliations

Cash Flows

manage local portfolio suppliers

good coordination

Treasury management

Treasury Accounting

Taxation

Straight Through Processing

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Reconciliations

Order Processing

Opening/Closing Accounts

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Foreign Exchange

Fixed Assets

Financial Report Writing

Cash Management

Build Aging analysis

Budget forecasting

Audit

Analysis