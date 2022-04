Marcel MULUMBA est Artiste - Menuisier. Ses activités font désormais parti du GOUPE MIKOMBA, avec:

POSE MENUISERIE SERVICES, STUDIO MAISON et THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES pour le moment. Voir détails de l'ensemble de ses activités et aventures sur Face Book / GROUPE MIKOMBA

07.61.31.30.87, marcelmulumba@hotmail.fr



Mes compétences :

Théâtre

Musique

Menuisier et Artiste

Poseur, Acteur et Musicien