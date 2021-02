Marcel POUALION

Consultant a court terme en gestion de programme et de projets, conduite de changement et analyse fonctionnelle. Je me specialise en sauvetage de projet. Si votre projet est en panne, appelez-moi.



Formation initiale dans l’Industrie du Service, une carrière dans le Service Publique et la formation professionnelle et une expérience de Maître d’Œuvre en environnement informatique de haut niveau (Réseau Ministériel d’Etat en Australie).



J'y ai appris que la seule chose qui soit permanente dans la vie, c’est le changement, car toute évolution est changement. Comme le disait Winston Churchill: "Améliorer, c'est changer; pour être parfait, il faut changer souvent."



Je fais l’INTERFACE entre les exigences techniques et les besoins de vos clients et m'assure de l'alignement de vos objectifs avec les bénéfices recherchés. Dans tous mes rapports, je sais que le changement ne doit pas être imposé. A l'image de Gloria Steinem, je "demande toujours d'abord a la tortue"!



Je me spécialise donc dans les activités de FACILITATION suivantes :

• Gestion de programme et stratégies;

• Planification de projet, restructure organisationnelle, prévision et options;

• Remodelage, graphisme et spécifications fonctionnelles des procédés et procédures;

• Analyse d'impact et méthodologie du changement;

• Communication et formation des utilisateurs et clients.



Comme partenaire de votre entreprise, je contribue à la programmation de vos activités, j’apporte mes qualités d’analyste et rédactionnelles des besoins clients, je partage mon expérience des projets informatiques pour trouver des solutions adaptées. Avec les clients et leurs employés, je ‘massage’ le changement nécessaire pour évoluer dans un nouvel environnement.



Etant bilingue, je me spécialise aussi dans la traduction de sites web et de documentation technique Français-Anglais.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Training

Traduction

Manager

Consultant

Facilitation

Formation

Conduite du changement