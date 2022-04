Sociétaire professionnel de la SACEM, poète et parolier de chansons de style variété française, je recherche de nouvelles collaborations avec des compositeurs.



Mes poèmes ont été diffusés sur des centaines de radios libres sur toute la France depuis plus de vingt ans.



Site personnel :



http://monsite.wanadoo.fr/marcelsimonneau/



facebook : https://www.facebook.com/Marcel-Simonneau-po%C3%A8te-et-parolier-soci%C3%A9taire-professionnel-de-la-SACEM-155382404505500/





Palmarès poétique :



Académie du disque de Poésie (1978-1980-1983)



"Diplôme d'Honneur International Arts et Lettres" (1979)

(Collège littéraire et artistique français)



Haute Académie littéraire et artistique de France (1980)



Orchidée d'Anjou (1981-1982)



Académie des Jeux Floraux du Val de Loire-Océan (1981-1982)



Cigale poétique du Cannet (1981), 2ème prix du recueil avec "Taches de Lune"



Le Midi-Chante (1981), section Paris, 2ème prix

(déjeûner du "Tout Paris littéraire", avec notamment les personnalités suivantes : Claude Nougaro, son père, le directeur littéraire de France Culture de l'époque, etc...)



Société des Poètes et Ecrivains régionalistes (1982)



Ile des Poètes (1982), Prix de l'Exil



Académie des Poètes classiques de France

-médaille du sonnet (1982)

-médaille du sonnet (1986)

-Prix des Volcans d'Auvergne (1986)

-médaille d'argent du sonnet (1997)



Académie des Marches (1982)



Arts et Lettres de France (1982-1984-1987)



École supérieure de culture française contemporaine (1983)

-médaille de bronze



Arvernes, artistes de Billon (1985)



Cercle littéraire Etienne Cattin (1986)



Société des Poètes Français (1987), prix de fondation



Biennale poétique de Sablé sur Sarthe (1988), ler prix



L'OiseauLyre (1990-1994), 3ème prix



Jeux Floraux de la lyre d'or, 2ème mention "Mimosa", section recueil de poésie édité



La Nouvelle Proue (1990)



