Marcel Stampfer, marié, 2 enfants. Né en 1955, je suis un "quinquagénaire" actif. Je réside dans la Loire (42), vous pouvez aussi me contacter à l'adresse, mstampfer@free.fr ou sur mon portable au 0637327883.

Niveau d'études: DUT "carrières commerciales, spécialité Publicité Marketing" fait à l'IUT de Besançon en 1976

Qui suis-je ? Un vendeur!

Dans le domaine de la vente de spécialités d'hygiène et de maintenance technique pour l'agroalimentaire, l'agriculture, les collectivités et l'industrie depuis 1979. J'ai connu 2 employeurs, l'un pendant 29 ans, avec comme principale fonction une direction nationale des ventes (12 ans et un effectif de 90 personnes, l'autre pendant 2 ans avec une responsabilité commerciale visant à développer une nouvelle gamme de produits ainsi que l'activité d'une unité de production.



Je recherche, depuis janvier 2010, un poste d'encadrement, soit une direction nationale des ventes, soit une direction régionale dans mon domaine d'activité ou dans un autre domaine dès lors que les cibles clients sont l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie et les collectivités.



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Animation

Direction des Ventes

Force de vente

Grands comptes

Hygiène

Maintenance

Maintenance technique

Recrutement

Technique

Vente

Vente en B to B

ventes