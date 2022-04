Marcel TROLLÉ

Le Voici

Je suis d’origine "Ouvrière" par mes racines familiales.

Après l’obtention de mon Certificat d’Étude Primaire à l’École Élémentaire de Michelet de Béthune.

Je suis devenu Apprenti dans une Entreprise de Mécanique Générale de M. Jérôme Bianchi à Béthune de 1960 à 1963 et j'ai réussi à acquérir les Certificats d'Aptitudes Professionnelles (CAP d'Ajusteur,Tourneur et Fraiseur en juin 1963) au cours du soir - Cours Municipaux implantés au Collège d'Enseignement Technique (CET) de Béthune.

Je me suis engagé le 7 octobre 1963 à 17 ans dans la Marine Nationale et l'Aéronautique Navale avec comme spécialité : Mécanicien d'Aéronautique Navale (Mécaé).

Après plusieurs séjours à Tahiti (Hao) en 1968 et 1970) pour les Campagnes des Essais Nucléaires et après de multiples embarquements sur les Porte Avions Clemenceau - Foch et aussi sur le Porte Hélicoptères Jeanne d’Arc. J'ai fait une carrière courte de 15 ans et un mois et je suis parti de l'Armée de Mer comme Officier Marinier (Maître)

Du 1er Novembre 1978 date de ma radiation de l'Armée d'active jusqu'au 15 juin 1980.

J'ai d'abord suivi un stage de reconversion pour réintégrer professionnellement le secteur privé.

Après je me suis retrouvé au chômage et pendant cette période j'ai suivi un stage de chronométreur pour me réinsérer dans la vie professionnelle active.

En 1980 j'ai été nommé au grade de Premier Maître de réserve

En 1993 j'ai été mis à l'honorariat de ce grade.

J'ai aussi été sollicité ayant été un militant social à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) j’ai été Jeune MRP en 1963 et pour rejoindre un Parti Politique et comme le seul de l'époque dans les années 70 correspondait à mes engagements comme militant Chrétien Social.

J'ai naturellement adhéré en 1978 à la Confédération Centriste l'Union Démocratie Française (UDF) fondée par le Président Valéry Giscard d'Estaing et ceci comme membre du Centre des Démocrates Sociaux -Démocratie Chrétienne.

J'ai été élu comme Secrétaire Général de ce Parti en 1979 et aussi j'ai été investi comme candidat aux Cantonales de Mars 1979 dans le Canton de Béthune Sud et j'ai obtenu 8% des suffrages au 1er Tour de cette élection.

Ensuite, j’ai été embauché par les emplois réservés au anciens militaires à l’Électricité de France en juin 1980 comme employé au Service Méthode de la Centrale de Gravelines maintenant devenu "Centre de Production Nucléaire d’Électricité (CPNE) la plus grande Centrale de ce type en Europe dont la première tranche allait démarrer dans les mois à venir en septembre 1980.

N'ayant pas trouvé au sein de cette Unité de Production d’Électricité un syndicat ouvrier qui correspondait à mes idées et mes souhaits, j'ai fondé avec des camarades le Syndicat des Travailleurs Chrétiens (CFTC) de la Centrale EDF de Gravelines (Nord), rattaché à la Confédération Française des Travailleurs Chrétien et à Fédération Énergies d'EDF/GDF.

J'ai été élu Secrétaire Général du Syndicat et Permanent de celui ci de 1983 à 1988.

En janvier 1987 comme syndicaliste j'ai été nommé par arrêté du Premier Ministre de l'époque Jacques Chirac comme Auditeur de l'Institut des Hautes Études la Défense Nationale (IHEDN) pour suivre la 89 ème Session Régionale à Arras (Pas de Calais).

Ayant été affecté pour convenance personnelle suite à l'accident de mon deuxième fils Hugues au Centre d'EDF/GDF d'Arras en 1990 à l'agence de Béthune.

De 2001 à 2003 j'ai été élu Administrateur de la Caisse Mutuelle Caisse d'action Sociale de Béthune/Arras (CMCAS) pour le Syndicat affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)



