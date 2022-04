Marcel Xiang DAI

Né en Chine, après une éducation supérieure en marketing, je suis venu en France afin d'élargir mon champ d'application dans le monde du business international.



Diplômé M2 Economie Industrielle & Veille Stratégique, actuellement j'occupe le poste d'assistant de direction stratégique dans une entreprise métallurgique à l'international.



Maîtrise de package complet du business international surtout au niveau ASIE. Bon goût chiffre et orienté-résultat, sans oublier de développer la relation clientèle.



Ma vision est d'aider les entreprises exportatrices à mieux gérer leur flux, consolider ou améliorer leurs projets profiteurs, entre Asie et Europe.



Trilingue Anglais-Français-Chinois, Niveau élémentaire en Coréen, Japonais, Allemand et Indonésien







Mes compétences :

Commerce international

Chinois Mandarin

Asie et Europe

Supply chain management

Export/import

Langue française et culture

Économie

Marketing

Mécanique générale

Industrie

Langue anglaise

Export

Logistique